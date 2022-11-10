В ДНР рассказали о потере ВСУ более 70 солдат и военной техники

В НМ ДНР рассказали, что ВСУ потеряли более 70 солдат и РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 70 солдат и военную технику, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила Народная милиция (НМ) региона в своем Telegram-канале.

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Град", три танка (Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), 10 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. "Ленты.ру") противника. Потери в живой силе противника составили более 70 человек», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что украинские бойцы наносят массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре республики. По информации НМ, огонь велся по 11 населенным пунктам ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 120 солдат убитыми и 130 ранеными во время попытки атаковать позиции российских войск в Луганской народной республике (ЛНР). Боевое столкновение произошло с двумя батальонно-тактическими группами украинских сил в районе поселков Площанка и Червонопоповка на краснолиманском направлении.