Джиган расстроился из-за своего живота на видео жены

Рэпер Джиган предпочел скрыть свой живот на видео жены Оксаны Самойловой

Российский рэпер Джиган расстроился из-за фигуры на видео авторства жены, предпринимательницы Оксаны Самойловой. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бизнесвумен опубликовала ролик, снятый в доме семьи, на котором ее муж запечатлен в одном полотенце после купания в бассейне. На размещенных кадрах виден расслабленный живот хип-хоп-исполнителя, который он, судя по его словам, предпочел бы скрыть. «Ты живот не снимаешь мой?» — поинтересовался певец, после чего смеющаяся блогерша начала снимать супруга крупным планом.

При этом ранее в своих аккаунтах в социальных сетях музыкант демонстрировал подтянутую фигуру. «Все хорошо, можно дальше пиво пить», — писал мужчина в описании к снимку.

В октябре Самойлова и Джиган показали видео отдыха на яхте. Предпринимательница продемонстрировала в сторис белую трехпалубную яхту, не называя ее точного местоположения. В ролике она поднимается по трапу на борт, а экипаж вручает ей букет красных роз и предлагает коктейли. «Ну что, приключения начинаются. Ни один отель не сравнится по количеству впечатлений с отдыхом на лодке в океане», — подписала кадры блогерша.