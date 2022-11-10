Туристка разделась догола на фоне пирамид в Египте и оскорбила местных жителей

Иностранная туристка разделась догола на фоне пирамид в Египте ради фотосессии

Иностранная туристка и тревел-блогер, отдыхающая в Египте, разделась догола на фоне пирамид и оскорбила местных жителей. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Инцидент произошел в понедельник, 7 ноября. Путешественница, национальность которой не называется, зашла в район комплекса пирамид Гизы и обнажилась ради фотосессии. Нарушительницу порядка заметил один из сотрудников службы безопасности и потребовал от девушки прекратить съемку и одеться.

Охранник напомнил иностранке, что раздевание в публичном месте является нарушением египетских законов, а также оскорбляет местные обычаи и традиции. По информации издания, туристка не была наказана. Ей разрешили завершить визит, и она покинула археологическую зону без каких-либо препятствий.

После случившегося министерство туризма и древностей Египта обратилось к иностранным гостям с призывом соблюдать правила и законы, регулирующие посещение археологических памятников и музеев страны, для сохранения репутации этих мест.

Ранее в ноябре откровенная фотосессия бразильской туристки в бикини на фоне Эйфелевой башни в Париже вызвала возмущение в сети. На опубликованных в сети кадрах видно, как 24-летняя модель сбрасывает черный плащ и обнажается — под верхней одеждой было только красное бикини.