В США объяснили отказ передать Киеву беспилотники Gray Eagle

WSJ: США отказались передать Киеву беспилотники Gray Eagle из-за страха обострить конфликт

США отказались передавать Украине высокотехнологичные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел») из-за страха обострить конфликт. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации американских чиновников, Пентагон отклонил запрос Киева из-за высокого риска эскалации, несмотря на просьбы украинских властей и группы американских конгрессменов.

Представитель предприятия-разработчика беспилотников General Atomics подтвердил, что компанию уведомили о таком решении.

В июле администрация президента США Джо Байдена объяснила отказ отправлять на Украину запрошенные БПЛА MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что они могут попасть в руки России.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle способен находиться в воздухе до 36 часов и развивать скорость до 250 километров в час. На четырех точках подвески беспилотник может нести ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire или «воздух-воздух» AIM-92 Stinger, или авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.