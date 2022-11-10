Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 10 ноября 2022Мир

В США объяснили отказ передать Киеву беспилотники Gray Eagle

WSJ: США отказались передать Киеву беспилотники Gray Eagle из-за страха обострить конфликт

Фото: U.S. Army

США отказались передавать Украине высокотехнологичные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел») из-за страха обострить конфликт. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации американских чиновников, Пентагон отклонил запрос Киева из-за высокого риска эскалации, несмотря на просьбы украинских властей и группы американских конгрессменов.

Представитель предприятия-разработчика беспилотников General Atomics подтвердил, что компанию уведомили о таком решении.

В июле администрация президента США Джо Байдена объяснила отказ отправлять на Украину запрошенные БПЛА MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что они могут попасть в руки России.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle способен находиться в воздухе до 36 часов и развивать скорость до 250 километров в час. На четырех точках подвески беспилотник может нести ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire или «воздух-воздух» AIM-92 Stinger, или авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден пообещал не втягивать США в украинский конфликт
Заявление Зеленского выявило трещину в НАТО
Женщина ушла с вечеринки из-за поступка мужа
Императору Японии поставили диагноз
Российские врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника СВО
Netflix опубликовал трейлер «Пиноккио»
В Госдуме рассказали о разработке универсального пособия для семей с детьми
В США объяснили отказ передать Киеву беспилотники Gray Eagle
Почти четверть работающих россиян никогда не проходили собеседования
Напавшему на мужа Пелоси предъявили обвинение в нападении и попытке похищения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.