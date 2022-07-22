Власти США отложили отправку ударных беспилотников на Украину

WSJ: администрация Байдена отложила отправку Киеву ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена решила пока воздержаться от отправки на Украину запрошенных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»), из-за опасений, что они могут попасть в руки России. О решении властей США отложить передачу боевых дронов большой дальности полета сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, более двух месяцев назад Киев запросил у Вашингтона четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут нести до четырех противотанковых управляемых ракет Hellfire и имеют дальность полета более 320 километров.

«Администрация Байдена не хотела одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений, начиная от потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинцев работе с беспилотниками», — передает издание со ссылкой на американских официальных лиц.

В апреле киевские власти попросили Вашингтон поставить на Украину беспилотники MQ-1C Gray Eagle с ракетами Hellfire. В июне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена решила продать Украине четыре беспилотника «Серый орел», однако позднее стало известно, что сделка приостановлена.

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle, производимый компанией Gray Atomics, был разработан на базе беспилотника MQ-1 Predator. Он способен находиться в воздухе до 36 часов и развивать скорость до 250 километров в час. На четырех точках подвески беспилотник может нести ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire или «воздух-воздух» AIM-92 Stinger, или авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.