США приостановили продажу Украине ударных беспилотников

Reuters: Пентагон приостановил продажу Украине ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle

США приостановили сделку по продаже Украине разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства рассказали, что возражения против поставок беспилотников возникли из-за опасений насчет того, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности США, если попадут в руки России. Отмечается, что хотя сделка по продаже четырех БПЛА, стоимостью 10 миллионов долларов каждый, была одобрена в Белом доме, теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точные сроки принятия решения по данному вопросу неизвестны.

Трудности с поставками

Ранее Politico со ссылкой на американских чиновников узнало, что продажа Киеву дронов Gray Eagle сопровождается различными трудностями, в частности с обучением и логистикой. По мнению источников издания, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие несколько недель, украинские военные, скорее всего, не смогут ими воспользоваться на передовой на протяжении недель или даже месяцев.

Как отметил эксперт Общества вертикального полета (ранее Американское вертолетное общество — прим. «Ленты.ру») Дэн Геттингер, для использования Gray Eagle требуется наземная инфраструктура, защищенные каналы связи и оборудование. При этом теоретически операторы могут управлять дронами, находясь за пределами Украины.

Кроме того, передачу Украине беспилотников имеет право заблокировать конгресс. Американские законотворцы уже потребовали от Байдена отчет о тратах выделенных Украине 40 миллиардах долларов, и пригрозили, что если Белый дом не сможет отчитаться за объем выделенных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и военной техники, следующий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса.

«Серый орел»

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle был разработан компанией General Atomics на базе беспилотника MQ-1 Predator. Высокотехнологичный двухтонный аппарат способен находиться в воздухе до 36 часов и развивать скорость до 250 километров в час. На четырех точках подвески беспилотник может нести ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire или «воздух-воздух» AIM-92 Stinger, или авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.

Один MQ-1C Gray Eagle с вооружением обходится в 20 миллионов долларов. Стоимость одного боекомплекта оценивается примерно в 150 тысяч долларов.

Военный обозреватель Антон Лавров считает, что эти дроны не способны значительно изменить ход российской специальной военной операции на Украине. Он объяснил, что вооружение «Серых орлов» отличается небольшой дальностью, и дронам для поражения защищенных целей необходимо преодолевать системы противовоздушной обороны. «Потратить на Gray Eagle стоимостью 20 миллионов долларов ракету ПВО или истребителя будет совершенно не жалко», — указал эксперт.