От Байдена потребовали отчет о выделенных деньгах для Украины

Politico: конгрессмены потребовали от Байдена отчет о тратах 40 млрд долларов для Украины

Ряд конгрессменов США требуют, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им отчет о расходовании выделенных 40 миллиардах долларов на помощь Украине. Об этом пишет Politico.

По информации издания, в случае, если Белый дом не сможет отчитаться за объем выделенных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и военной техники, следующий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов Конгресса. Опасение конгрессменов вызывает тот факт, что часть средств из предыдущих пакетов помощи фактически испарилась.

Сенатор Элизабет Уоррен, член Комитета по вооруженным силам, заявила, что полный отчет об уже выделенном финансировании будет «крайне важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование». В свою очередь, представитель Пентагона подполковник морской пехоты Антон Семелрот сказал, что военное ведомство «привержено прозрачности перед общественностью и Конгрессом» в отношении фондов помощи. При этом он подчеркнул, что боевые действия «сопряжены с риском, который обычно учитывается при оценке любой потенциальной передачи оружия».

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин признал, что власти США не обладают достаточным количеством ресурсов для отслеживания вооружений, которые передал Вашингтон в интересах Украины. Он отметил, что украинские власти знают о ситуациях, когда переданное оружие оказывается в руках противника, и сосредоточены на решении этих сложностей в логистике.

Ракеты для Киева

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

Позднее посол США на Украине Бриджит Бринк подтвердила, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в работу поставляемых РСЗО. «Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — открестилась Бринк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обсуждение обещаний президента Украины Владимира Зеленского не использовать HIMARS для ударов по территории России является бесполезной тратой времени. «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя», — подчеркнула дипломат.

Тысячи тонн и миллиарды долларов

31 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал объем финансовой помощи со стороны западных стран с начала российской спецоперации. По его словам, Киев за три месяца получил семь миллиардов долларов. В начале мая он заявил, что страны Запада с конца февраля предоставили Киеву помощь, в том числе военную, на сумму 12 миллиардов долларов.

2 июня стало известно, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 миллиардов долларов передадут для финансирования возможной продажи беспилотников, а также для обучения военных Украины их использованию. Также выяснилось, что администрация Байдена решила продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. При этом сам план продажи «находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель».

Всего же США поставили Киеву 23,8 тысячи тонн вооружений и военной техники. О количестве отправленных на Украину грузов рассказало Транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Вашингтон отправил Киеву около 24 тысяч противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных системы и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, девять вертолетов, 33 радара, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия. Также США передали украинским Вооруженным силам 68,5 тысячи бронежилетов и 50 тысяч касок.

Для доставки грузов как военные, так и зафрахтованные Пентагоном тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. В транспортировке также участвовали 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1500 трейлеров.