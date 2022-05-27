В США рассказали о количестве поставленных на Украину вооружений и техники

США поставили Украине 23,8 тысячи тонн вооружений и военной техники

США поставили Киеву 23,8 тысячи тонн вооружений и военной техники. О количестве отправленных на Украину грузов рассказало Транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

Вашингтон отправил Киеву около 24 тысяч противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных системы и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, девять вертолетов, 33 радара, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия. Также США передали украинским Вооруженным силам 68,5 тысячи бронежилетов и 50 тысяч касок.

Для доставки грузов как военные, так и зафрахтованные Пентагоном тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. В транспортировке также участвовали 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1500 трейлеров.

Ранее сообщалось о решении США объявить на следующей неделе о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня. По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия.

21 мая Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Документ предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».