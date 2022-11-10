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12:59, 10 ноября 2022Экономика

Российский экспорт значительно сократился из-за санкций

РБК: потери 20 российских отраслей несырьевого экспорта составят $25,7 млрд в 2022 году

Фото: Jerome Monta / Unsplash

Из-за санкций потери 20 ключевых российских отраслей несырьевого неэнергетического экспорта составят 25,7 миллиарда долларов в 2022 году. Показатель сократится на 19 процентов относительно объемов 2021 года, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Технологий доверия» (бывшая PwC в России).

Около 80 процентов прямых потерь приходится на экспорт в страны Евросоюза, 11 процентов — на Украину, 10 процентов — на поставки в Великобританию. В презентации отмечается, что экспорт главных несырьевых отраслей к 2030 году планируют перенаправить на другие рынки.

Ожидается, что значительную часть выпадающих доходов заместят поставки в страны СНГ, на Ближний Восток (в Турцию и Иран). В страны Азии и Латинской Америки собираются перенаправить потоки по отдельным товарам. Эксперты отмечают, что для восстановления поставок необходимо развитие транспортно-логистической инфраструктуры, создание нового механизма деловых расчетов, а также содействие со стороны властей в выходе на новые экспортные рынки.

Экспорт стали и железной руды российскими металлургическими компаниями в большинстве случаев приносит им убытки из-за слишком крепкого рубля. К такому выводу ранее пришли эксперты компании BCS Global Markets (BCS GM).

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Платон Щукин
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