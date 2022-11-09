Поставки российской стали за рубеж начали приносить убытки

BCS: российские металлургические компании поставляют сталь за рубеж себе в убыток

Экспорт стали и железной руды российскими металлургическими компаниями в большинстве случаев приносит им убытки из-за слишком крепкого рубля. К такому выводу пришли эксперты компании BCS Global Markets (BCS GM), пишет «Коммерсантъ».

Отрасль выживает за счет продаж на внутреннем рынке, где рентабельность превышает 30 процентов. Аналитики полагают, что продавать за рубеж с совокупной прибылью в настоящее время удается только НЛМК, поскольку группа продолжает поставки стальных полуфабрикатов на европейский рынок.

Дело в том, что санкции хоть и запрещают российским предприятиям импорт стального проката, но для включенных в восьмой пакет ограничительных мер Евросоюза стальных слябов сделано исключение. В отношении них запрет начнет действовать только в 2024 году, а до этого разрешается ввоз в объеме до 3,7 миллиона тонн в год.

Российские металлурги пытаются переориентироваться на другие рынки, но, как показывают подсчеты BSG, для безубыточных продаж стали в Китай рубль должен быть на 37 процентов слабее, чем сейчас (85 рублей за доллар), а для продаж железной руды — на 16 процентов ниже (72 рубля за доллар).

Официально оценить убытки металлургов не удается из-за того, что компании прекратили публикацию промежуточных финансовых результатов. Также до сих неизвестно, собираются ли они раскрывать итоговую финансовую отчетность за 2022 года.

В конце сентября Минфин предложил ослабить налоговую нагрузку на металлургов через повышение планки отсечения, с которой начинает действовать акциз на жидкую сталь, с 300 долларов за тонну до 30 тысяч рублей за тонну. В ведомстве указывали, что нулевая ставка акциза на жидкую сталь может применяться компаниями при отрицательной рентабельности.

В свою очередь в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года за авторством Минпромторга говорится, что для восстановления объема производства до уровня 2019-2020 годов российской металлургии потребуется не менее восьми лет.