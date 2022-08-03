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Отдавшей доходы в бюджет отрасли отвели на восстановление восемь лет

Российской металлургии отвели восемь лет на восстановление выпуска до уровня 2020 года

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Для восстановления объема производства до уровня 2019-2020 годов российской металлургии потребуется не менее восьми лет. Экспорт продукции и выпуск для потребления внутри страны вырастет до значений двухлетней давности только к 2030 году. Такие сроки указаны в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, который разработан Минпромторгом. Об этом со ссылкой на копию документа пишет РБК.

В отведенный период предприятия, страдающие от новых санкционных ограничений, падения производства и нехватки средств, должны переориентировать экспорт на Восток, что позволит стабилизировать поставки. Предполагается, что в 2024-2025 годах у них произойдет адаптация к текущим реалиям, а затем начнется процесс восстановления.

В мае прошлого года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на сотни миллиардов рублей и деньги придется отдать в бюджет тем или иным образом. В сентябре Минфин захотел увеличить налоги для отрасли в несколько раз. В ассоциации «Русская сталь» отмечали, что это решение приведет к снижению инвестиций и в конечном итоге к значительному сокращению производства.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров 1 августа на совещании у президента страны сообщил, что в настоящее время проект стратегии восстановления отрасли проходит этап согласования в ведомствах. В свою очередь, пресс-служба Минпромторга указала, что редакция документа является промежуточной, его будут дорабатывать с учетом мнения отраслевых организаций.

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Среди мер, которые предложили участники совещания, были закупки металлопродукции в государственный резерв, чтобы затем использовать ее для интервенции на внутреннем рынке при росте цен или поставлять на Донбасс. Также говорилось о необходимости реализации проектов, которые стимулируют потребление металла в России. Предполагается, что позднее развитие транспортной инфраструктуры позволит отправлять продукцию предприятий на Восток в больших объемах.

Ранее глава ассоциации «Русская сталь», совладелец «Северстали» Алексей Мордашов призвал правительство отменить экспортную надбавку на тарифы для железнодорожных перевозок черных металлов и дать компаниям индивидуальные скидки. В противном случае, указал он, производителям придется снижать выпуск, чтобы не работать в убыток. По его данным, поставки в порты Дальнего Востока уже нерентабельны, а перевозка морем через порты Азово-Черноморского бассейна ограничена по объемам.

Вскоре после ввода российских войск на Украину Евросоюз в рамках ответных действий ввел запрет на поставки почти всей номенклатуры стальной продукции из России. Поначалу металлурги полагали, что им придется перенаправить на Восток четыре миллиона тонн продукции, теперь же в проекте речь идет о семи миллионах. Ситуация осложняется тем, что на альтернативных рынках действуют заградительные пошлины, и поставки туда, даже без учета сложностей в логистике, менее выгодны.

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Платон Щукин
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