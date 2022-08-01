Российские металлурги попросили о помощи

Глава «Русской стали» Мордашов попросил о помощи металлургам из-за санкций

Глава ассоциации «Русская сталь», совладелец «Северстали» Алексей Мордашов призвал правительство отменить экспортную надбавку на тарифы для железнодорожных перевозок черных металлов в размере 8 процентов, а также предоставить металлургическим компаниям индивидуальные скидки. Об этом со ссылкой на письмо бизнесмена первому вице-премьеру Андрею Белоусову сообщает РБК.

Мордашов указал, что без такой помощи в срочном порядке, компаниям придется сокращать экспорт, а значит, и уменьшать производство. По его словам, с перевозками металлопродукции на экспорт сложилась «критическая ситуация» из-за санкций.

В июле расходы на экспорт достигли в среднем 15 процентов от конечной стоимости, а для поставок на Дальний Восток — 23 процентов. При этом еще весной транспортная составляющая была около 7 процентов. В денежном выражении в январе транспортные расходы на тонну металлопродукции составляли 40 долларов, в июне — 56 долларов. Если учитывать существенное укрепление курса рубля, то рост выглядит еще более впечатляющим.

Источник издания указал, что сложившаяся ситуация приводит к тому, что перевозка морем через порты Азово-Черноморского бассейна в Китай оказалась выгоднее, чем поставка по железной дороге. Если тарифная надбавка сохранится, то от второго варианта придется отказаться, а возможности морской транспортировки в нынешних условиях невелики.

Мордашов подчеркнул, что снижение цен на металлопродукцию на внешних рынках, необходимость дисконтов в размере 30-40 процентов из-за внешнего давления, рост тарифов внутри страны обнулили доходы металлургической отрасли, у отдельных компаний рентабельность экспорта достигает минус 49 процентов.

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической̆ продукции в России. В совокупности они отвечают за производство 98 процентов российского чугуна, 90 процентов стали и 63 процентов труб. В конце июля «Северсталь» и ММК опубликовали отчеты по итогам второго квартала, которые показали провал в продажах по сравнению с прошлым годом, хотя санкции еще не вступили в полную силу.

