Российские металлурги отчитались о провале в продажах

«Северсталь» и ММК отчитались о провале в продажах на 17 и 9 процентов

Российские металлургические компании «Северсталь» и ММК опубликовали отчеты по итогам второго квартала, которые демонстрируют одинаковые проблемы, в первую очередь провал в продажах по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ».

У «Северстали» во втором квартале производство жидкой стали опустилось до 2,4 миллиона тонн, что на 14 процентов меньше, чем год назад, и на 18 процентов меньше, чем в первом квартале. Продажи упали на 17 процентов в квартальном выражении и на 15 процентов — в годовом.

При этом, отмечает издание, предприятие еще не испытало всю силу санкционного режима, пока сложности связаны только с действиями Евросоюза. Ограничения со стороны США в отношении основного акционера компании Алексея Мордашова вступили в силу только 1 июня, тогда всем контрагентам компании был дан срок до 31 августа на сворачивание всех сделок. Из-за этого показатели компании во втором полугодии могут оказаться гораздо хуже.

Продажи проката компании упали на девять процентов из-за санкций ЕС, до двух миллионов тонн. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев рассказал, что переориентации на менее прибыльные рынки сопутствовали значительные трудности. Это и снижение внутреннего спроса, и резкое укрепление рубля, делающее продажи невыгодными.

ММК, традиционно ориентировавшийся на внутренний рынок и менее зависимый от экспорта, показал схожий результат. За полгода выплавка стали снизилась на 9,5 процента, а продажи — на 15,7 процента. В качестве причин такой тенденции называется необходимость капитального ремонта оборудования, ограничение экспорта и снижение деловой активности в России.

Evraz и НЛМК не публиковали отчет о первом полугодии, и пока неизвестно, намерены ли они вообще раскрывать статистику. На этой неделе основной акционер НЛМК Владимир Лисин признал, что с начала года производство упало на миллион тонн.

Ранее вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов сообщил, что в июне российские сталелитейные компании снизили производство на 20-50 процентов, при этом себестоимость выпуска стали выросла в полтора раза, а цены с начала года упали на 35 процентов.