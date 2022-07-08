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Выпуск стали на российских заводах сократился в два раза

Глава «Русской стали» Леонов сообщил о падении выпуска на сталелитейных заводах на 20-50%

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Российские сталелитейные компании в июне снизили производство на 20-50 процентов, при этом себестоимость выпуска стали выросла в полтора раза, а цены с начала года упали на 35 процентов. Такие цифры в комментарии ТАСС привел вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов.

Вместе с тем в мае дополнительные налоги на отрасль составили 1,48 тысячи рублей на тонну стали. По словам Леонова, изъятие дополнительных средств при почти полном отсутствии прибыли усугубляет и без того сложное положение металлургов.

Ранее комитет Госдумы по бюджету отклонил внесенную рядом депутатов поправку о возврате к действовавшей в 2021 году системе налогообложения металлургов. Таким образом, повышенный размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акциз на жидкую сталь сохранится. В то же время замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета признал, что правительство может изменить формулу акциза к осени и найти решение по поддержке металлургов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что по сравнению с апрелем загрузка производственных мощностей металлургических предприятий сократилась на 25 процентов. По его словам, на отрасль давит крепкий рубль, усложнившаяся логистика и снижение спроса на внутреннем рынке.

В свою очередь его заместитель Виктор Евтухов указывал, что металлурги могут не выдержать новые тарифы на железнодорожные перевозки, которые были повышены в июне на 11 процентов. По его мнению, инвестиции на развитие инфраструктуры необходимы, но не за счет металлургов.

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Платон Щукин
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