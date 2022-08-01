Президент Путин заявил об отказе России работать с другими странами себе в убыток

Россия будет всегда оставаться ответственным экспортером металлургической продукции и других товаров, но отказывается работать с другими странами себе в убыток, заявил президент Владимир Путин 1 августа на совещании по ситуации в области металлургии. Его цитирует ТАСС.

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», — сказал президент.

По мнению Путина, санкции против России введены западными государствами в угоду их конъюнктурным политическим интересам, которые не отражают реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике. Президент подчеркнул, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции» — западные страны пытаются сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу. Тем самым, считает Путин, они нарушают принципы ВТО.

Ранее глава ассоциации «Русская сталь», совладелец «Северстали» Алексей Мордашов призвал правительство помочь отрасли, страдающей от санкций — отменить экспортную надбавку на тарифы для железнодорожных перевозок черных металлов в размере 8 процентов, а также предоставить металлургическим компаниям индивидуальные скидки. По его словам, с перевозками металлопродукции на экспорт сложилась «критическая ситуация» из-за санкций.