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09:21, 10 ноября 2022Россия

Филолог назвал «спецоперацию» словом года в России

Филолог Баранов назвал «спецоперацию» словом года в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов заявил, что слово «спецоперация», вероятнее всего, станет словом года в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист объяснил, что, выбирая слово года, ученые ориентируются на важность понятий, выражаемых соответствующими терминами.

«Словом года в России, очевидно, станет "специальная военная операция", правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет "спецоперация", или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году», – считает филолог. Конкуренцию этой лексической единице может составить лишь слово «мобилизация», заключил Баранов.

В прошлом году Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина подвел итоги исследования «Слово года». В результате эксперты выяснили, что слово «Спутник» в 2021 году употребляли в девять раз чаще, чем раньше. Увеличение частоты его употребления связано с названием российской вакцины от COVID-19.

Марина Совина
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