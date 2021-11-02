Названо слово 2021 года в России

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина подвел итоги исследования «Слово года». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В основу исследования легли тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях, оно проводилось в несколько этапов. В результате эксперты выяснили, что слово «Спутник» в 2021 году употребляли в девять раз чаще, чем раньше. Увеличение частоты его употребления, в частности, связано с названием российской вакцины от COVID-19.

На втором месте оказалось слово «Афганистан». Как объяснил доктор филологических наук, проректор по науке института Пушкина Михаил Осадчий, это вызвано чувствительностью данной темы для России, «поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск». Третье место в рейтинге заняло словосочетание «Северный поток», частота употребления которого выросла в пять раз за последние четыре года.

В топ-5 самых употребляемых слов также вошли «перепись» и «импичмент.» Помимо этого специалисты отметили рост употребления слов «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».

Ранее составители Оксфордского словаря выбрали vax («вакцина, «вакцинировать») словом 2021 года. По словам специалистов, именно его чаще всего употребляли англоговорящие люди. «Относительно редко встречающееся слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно использовалось почти в 72 раза чаще, чем в то же время в 2020 году», — отметили эксперты.