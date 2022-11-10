В Белоруссии создали фонд имени сбежавшего из Польши солдата Чечко

В Белоруссии создали благотворительный фонд имени сбежавшего в Белорусскую республику из Польши солдата Эмиля Чечко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское Министерство юстиции.

«Министерством юстиции Республики Беларусь зарегистрирован Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что фонд создан с целью проводить благотворительную деятельность, а также поддерживать социальные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные программы и инициативы.

В мае сообщалось, что военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко, который был найден мертвым, будет похоронен на территории Белоруссии. В центре «Системная правозащита» считают его смерть насильственной.

Солдат перешел на белорусскую территорию в декабре 2021 года. Чечко попросил в стране убежища и сообщил, что его сослуживцы якобы убили сотни беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Европейский союз.