Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии создали фонд имени сбежавшего из Польши солдата Чечко

В Белоруссии создали фонд имени сбежавшего из Польши солдата Чечко

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Белоруссии создали благотворительный фонд имени сбежавшего в Белорусскую республику из Польши солдата Эмиля Чечко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское Министерство юстиции.

«Министерством юстиции Республики Беларусь зарегистрирован Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что фонд создан с целью проводить благотворительную деятельность, а также поддерживать социальные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные программы и инициативы.

В мае сообщалось, что военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко, который был найден мертвым, будет похоронен на территории Белоруссии. В центре «Системная правозащита» считают его смерть насильственной.

Солдат перешел на белорусскую территорию в декабре 2021 года. Чечко попросил в стране убежища и сообщил, что его сослуживцы якобы убили сотни беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Европейский союз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В МВД рассказали детали вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Полковник назвал возможный срок переброски российских войск из Херсона
Техногигант Amazon потерял 1 триллион долларов
Минюст потребовал объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке
Европарламент упростил перемещение между Европой, Украиной и Молдавией
В российском городе первоклассник впал в кому из-за ошибки врачей
Влияние решений Брежнева на современную Россию оценили
Выбросившую из окна дочь россиянку взяли под стражу
Украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.