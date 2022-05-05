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Сбежавшего польского солдата Чечко похоронят в Белоруссии

Сбежавшего в Белоруссию польского солдата Чечко похоронят на территории республики
Эмиль Чечко

Эмиль Чечко. Фото: Рамиль Насибулин / ТАСС

Сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко, найденного позднее мертвым в Минске, похоронят на территории республики. Об этом сообщает портал Zerkalo со ссылкой на представителей центра «Системная правозащита».

Как рассказали в центре, тело Чечко не передавали в Польшу, а родные солдата не вышли на связь. Его похоронят 5 мая на польском кладбище в Вилейском районе Минской области.

«Польское посольство отказалось взаимодействовать — им было направлено письмо. Связаться с матерью не удалось, ее судьба сейчас неизвестна, будем уточнять информацию. Похороны организовывает наша организация», — рассказал директор «Системной правозащиты» Дмитрий Беляков.

В центре считают, что смерть Чечко была насильственной, но пока проверка по факту произошедшего продолжается. Беляков подчеркнул, что «Системная правозащита» будет и далее взаимодействовать с польскими официальными лицами по этому вопросу.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко перешел на территорию Белоруссии 16 декабря 2021 года. Он попросил в республике убежища и рассказал, что его сослуживцы якобы убили сотни беженцев из Ближнего Востока, которые пытались попасть в Европейский союз.

За несколько месяцев до побега польский суд приговорил Чечко к лишению свободы на шесть месяцев за избиение собственной матери.

17 марта стало известно, что польского солдата обнаружили повешенным по месту проживания в Минске.

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Алевтина Запольская
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