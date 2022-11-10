Способность французской армии участвовать в масштабных военных операциях оценили

Себастьян Лекорню: армия Франции не сможет участвовать в масштабных военных операциях

Современная французская армия не сможет участвовать в масштабных военных операциях, поскольку не была сформирована с учетом подобной необходимости. Такую оценку дал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. Его цитирует РИА Новости.

«Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте "высокой интенсивности"... Хотя представьте французского солдата в Мали, окруженного вооруженной группой террористов: это и есть высокая интенсивность! Правильнее говорить – о невозможности участия в масштабных операциях», — пояснил Лекорню.

По его мнению, этому послужили две причины: после роспуска Организации Варшавского договора (ОВД), предыдущие правительства Франции сочли такую подготовку неактуальной. Вторая причина — это значительное уменьшение финансирования армии, «иногда по значимым, иногда по незначительным причинам», отметил Лекорню.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил подготовить французов к возможной войне с помощью новой доктрины национальной стратегии, которая будет действовать до конца десятилетия. Документ включит в себя десять целей страны для защиты национальных интересов, в том числе пункт о военной экономике. О «всеобщей милитаризации» в документе не говорится.