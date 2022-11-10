Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 10 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в здании военкомата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании военкомата

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте Кировского района. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы совместно с сотрудниками органов контрразведки задержали 47-летнего россиянина, пытавшегося совершить террористический акт в здании военкомата.

В жилище фигуранта провели обыски и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Сейчас суд поместил мужчину в СИЗО.

Отмечается, что задержанный — сторонник организаций, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими. Следователи возбудили дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в здании военкомата в Екатеринбурге
Рогов сообщил об арабских наемниках из террористических организаций в рядах ВСУ
Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ
Филолог назвал «спецоперацию» словом года в России
Летевший из Иркутска самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов
Звезда «Универа» раскритиковал российский подход к шоу-бизнесу
Стало известно о планах Минобороны сократить срок службы иностранцев в армии
Рогов заявил о взрывах в городе Запорожье
Девушка раскрыла простой способ завить волосы с помощью пакета
Бикини-модель достала аллигатора из желудка огромного питона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.