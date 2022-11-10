ФСБ предотвратила теракт в здании военкомата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании военкомата

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте Кировского района. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы совместно с сотрудниками органов контрразведки задержали 47-летнего россиянина, пытавшегося совершить террористический акт в здании военкомата.

В жилище фигуранта провели обыски и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Сейчас суд поместил мужчину в СИЗО.

Отмечается, что задержанный — сторонник организаций, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими. Следователи возбудили дело по статье о приготовлении к террористическому акту.