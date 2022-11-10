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14:36, 10 ноября 2022Россия

Под Москвой пенсионер решил отремонтировать электрокар и погиб

В подмосковной Электростали 72-летний мужчина скончался после ремонта электрокара

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Подмосковье электрик скончался после ремонта электрокара на заводе. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, в Электростали погиб 72-летний россиянин. Пенсионер менял лампочки в автомобиле и в какой-то момент упал на пол. Когда к работнику подошли коллеги, он тяжело дышал и не реагировал на окружающих.

Впоследствии мужчине стало легче, но он жаловался на боль в груди, ему было сложно дышать. Пенсионера госпитализировали, врачи диагностировали у него многочисленные переломы. Электрик в тот же вечер потерял сознание и скончался в реанимации.

Ранее в Армавире Краснодарского края два человека погибли при взрыве в промзоне. На предприятии после взрыва загорелись остатки битума.

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Анастасия Шейкина
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