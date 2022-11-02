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11:44, 2 ноября 2022Россия

Двое россиян погибли при взрыве в промзоне

В Краснодарском крае два человека погибли при взрыве и возгорании битума в промзоне

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Армавире Краснодарского края два человека погибли при взрыве в промзоне. Об этом сообщили региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Двое россиян погибли на месте ЧП. После случившегося прокуратура начала проверку — ведомство оценит соблюдение техники безопасности на предприятии.

По данным управления МЧС по российскому региону, на предприятии в Армавире после взрыва загорелись остатки битума.

Ранее в Барнауле при обрушении строящегося здания погибли двое рабочих. Во время монтажа крыши обрушилось перекрытие, в результате чего на людей упали бетонные плиты.

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Анастасия Шейкина
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