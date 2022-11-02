Двое россиян погибли при взрыве в промзоне
В Краснодарском крае два человека погибли при взрыве и возгорании битума в промзоне
В Армавире Краснодарского края два человека погибли при взрыве в промзоне. Об этом сообщили региональной прокуратуре, передает ТАСС.
Двое россиян погибли на месте ЧП. После случившегося прокуратура начала проверку — ведомство оценит соблюдение техники безопасности на предприятии.
По данным управления МЧС по российскому региону, на предприятии в Армавире после взрыва загорелись остатки битума.
Ранее в Барнауле при обрушении строящегося здания погибли двое рабочих. Во время монтажа крыши обрушилось перекрытие, в результате чего на людей упали бетонные плиты.