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12:17, 18 октября 2022Среда обитания

Рабочие погибли при обрушении здания в российском городе

Двое рабочих погибли при обрушении строящегося здания в Барнауле

Фото: СУ СК и прокуратура по Алтайскому краю

В Барнауле при обрушении строящегося здания погибли двое рабочих. На месте происшествия организовали проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.

Здание в российском городе обрушилось на проспекте Калинина на территории корпуса бывшего завода химволокна. По данным Антошкиной, во время монтажа крыши обрушилось перекрытие, в результате упали бетонные плиты, погибли два человека.

Специалисты проводят проверку на месте обрушения. Туда выехали следователи, криминалисты следственного управления региона, а также прокурор Октябрьского района Валерий Чернобровкин.

В мае в Москве рабочий упал в лифтовую шахту строящегося высотного здания и погиб. Трагедия произошла на Кронштадтском бульваре.

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Нина Ташевская
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