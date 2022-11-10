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12:51, 10 ноября 2022Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Омский губернатор Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Омской области вводится режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава российского региона Александр Бурков, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности», — говорится в документе.

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В регионе также ввели особый режим работы важных для жителей и органов власти объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации и связи. Указ предписано выполнять органам власти и жителям Омской области.

В Омской области указом президента России Владимира Путина от 19 октября был введен уровень базовой готовности.

В этот же день глава государства объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В Центральном и Южном федеральных округах указом Путина был введен режим повышенной готовности. В восьми регионах — на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Анастасия Шейкина
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