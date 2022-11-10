Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:56, 10 ноября 2022Среда обитания

Река в российском городе окрасилась в ярко-зеленый цвет

Река Ключевка в Костроме окрасилась в ярко-зеленый цвет

Фото: страница группы «ЧП Кострома | Новости | Происшествия» во «ВКонтакте»

В городе Кострома река Ключевка окрасилась в ярко-зеленый цвет, напоминающий газированный напиток. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на публикация в Telegram-канале «ЧП Кострома».

Река протекает возле микрорайона «Венеция» в российском городе. На снятых кадрах видно, что река протекает между деревьями и имеет неестественный зеленый оттенок. На данный момент неизвестно, что послужило причиной резкого изменения цвета воды.

По данным издания, в департаменте природресурсов региона сообщили Росприроднадзору о загрязнении реки через ливневую канализацию. Проверку должен провести Рыбнадзор области. Ведомства установят виновного и решат вопрос о привлечении его к ответственности.

В апреле 2022 года в подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река. Она окрасилась в несколько оттенков: от розового до ярко-красного. Жители обвинили в произошедшем местные очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В МВД рассказали детали вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Полковник назвал возможный срок переброски российских войск из Херсона
Техногигант Amazon потерял 1 триллион долларов
Минюст потребовал объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке
Европарламент упростил перемещение между Европой, Украиной и Молдавией
В российском городе первоклассник впал в кому из-за ошибки врачей
Влияние решений Брежнева на современную Россию оценили
Выбросившую из окна дочь россиянку взяли под стражу
Украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.