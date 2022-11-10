Река в российском городе окрасилась в ярко-зеленый цвет

Река Ключевка в Костроме окрасилась в ярко-зеленый цвет

В городе Кострома река Ключевка окрасилась в ярко-зеленый цвет, напоминающий газированный напиток. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на публикация в Telegram-канале «ЧП Кострома».

Река протекает возле микрорайона «Венеция» в российском городе. На снятых кадрах видно, что река протекает между деревьями и имеет неестественный зеленый оттенок. На данный момент неизвестно, что послужило причиной резкого изменения цвета воды.

По данным издания, в департаменте природресурсов региона сообщили Росприроднадзору о загрязнении реки через ливневую канализацию. Проверку должен провести Рыбнадзор области. Ведомства установят виновного и решат вопрос о привлечении его к ответственности.

В апреле 2022 года в подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река. Она окрасилась в несколько оттенков: от розового до ярко-красного. Жители обвинили в произошедшем местные очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.