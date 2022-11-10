Россиянам назвали самый опасный способ сушки волос

Трихолог Анастасия Храмович назвала наиболее опасным способ сушить волосы феном

Трихолог, косметолог Анастасия Храмович назвала россиянкам самый опасный способ сушить волосы. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Специалистка отметила такое мнение, что нанести вред прядям может сушка с использованием полотенца. «Противники естественной сушки утверждают, что в мокром состоянии основная часть волоса увеличивается в объеме. В результате кутикула — внешний защитный слой волоса — начинает растягиваться и деформируется. Чем чаще и дольше волосы остаются мокрыми, тем слабее и тоньше становится кутикула», — пояснила собеседница издания. Однако она добавила, что данная теория не получила существенного подтверждения.

При этом Храмович уточнила, что с точки зрения медицины наиболее опасной является сушка феном. В то же время, чтобы минимизировать вред в данном случае, она посоветовала применять термозащитные средства и не использовать режим с максимально высокой температурой воздуха.

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