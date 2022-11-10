Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:19, 10 ноября 2022Ценности

Россиянам назвали самый опасный способ сушки волос

Трихолог Анастасия Храмович назвала наиболее опасным способ сушить волосы феном

Фото: Robert Gomez / Unsplash

Трихолог, косметолог Анастасия Храмович назвала россиянкам самый опасный способ сушить волосы. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Специалистка отметила такое мнение, что нанести вред прядям может сушка с использованием полотенца. «Противники естественной сушки утверждают, что в мокром состоянии основная часть волоса увеличивается в объеме. В результате кутикула — внешний защитный слой волоса — начинает растягиваться и деформируется. Чем чаще и дольше волосы остаются мокрыми, тем слабее и тоньше становится кутикула», — пояснила собеседница издания. Однако она добавила, что данная теория не получила существенного подтверждения.

При этом Храмович уточнила, что с точки зрения медицины наиболее опасной является сушка феном. В то же время, чтобы минимизировать вред в данном случае, она посоветовала применять термозащитные средства и не использовать режим с максимально высокой температурой воздуха.

Ранее в ноябре парикмахер-стилист Екатерина Кочетова назвала россиянкам дешевое домашнее средство для красоты волос. Для достижения гладкости и блеска прядей и улучшения их состояния специалистка посоветовала раз в месяц использовать маску из смеси оливкового и кокосового масел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Двоих россиян насмерть придавило грузовиком
Россия испытала четвертый «Электро-Л»
Российских медработников осудили на семь лет за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Названа самая высокооплачиваемая вакансия для студентов в Москве
Россия назвала темы для переговоров в рамках G20
В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих родителей
Россиянам назвали самый опасный способ сушки волос
Названа особенность судов для транспортировки российской нефти после эмбарго
У США и мира начались серьезные проблемы из-за реки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.