Парикмахер назвала россиянкам дешевое домашнее средство для красоты волос

Парикмахер Екатерина Кочетова посоветовала использовать кокосовое масло для красоты волос

Парикмахер-стилист Екатерина Кочетова назвала россиянкам дешевое домашнее средство для красоты волос. Комментарий эксперта приводят «Вести Тула».

Для достижения гладкости и блеска прядей и улучшения их состояния специалистка посоветовала раз в месяц использовать маску из доступных ингредиентов. Так, по ее словам, следует смешать оливковое и кокосовое масла, после чего разогреть полученный состав на водяной бане и нанести на волосы, избегая корней. Затем необходимо накрыть голову полиэтиленовой шапкой и полотенцем, а спустя 30-40 минут — смыть.

Кроме того, в холодное время года собеседница порекомендовала использовать антистатик для уменьшения электризации волос, а также применять термозащиту.

В октябре стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы.