Испания передаст Украине еще две системы ПВО

Глава Минобороны Испании Роблес заявила о планах передать Украине еще две системы ПВО Hawk

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес рассказала о планах Мадрида передать Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, помимо четырех ранее поставленных, сообщает РИА Новости.

«Еще две пусковые установки будут отправлены, потому что об этом нас попросили из НАТО», — заявила министр.

Помимо этого, в оборонном ведомстве страны добавили, что на следующей неделе в Толедо начнется обучение 64 украинских военных. В программу обучения входят обезвреживание взрывчатых веществ, разминирование, а также точная стрельба.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.