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20:28, 10 ноября 2022Мир

Знаменитая иранская актриса сняла хиджаб и присоединилась к протестующим

Иранская актриса Алидусти сняла хиджаб в поддержку протестующих из-за смерти Махсы Амини

Фото: Daniel Cole / AP

Знаменитая иранская актриса Таране Алидусти разместила фотографию в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на которой она стоит без хиджаба и держит лист с надписью «Женщина, жизнь, свобода». Ее пост опубликован в поддержку протестующих, которые уже больше месяца требуют отставки правительства и расследования смерти 22-летней Махсы Амини.

По данным Telegram-канала «Голос протестного Ирана», последние годы актриса активно поддерживала реформаторское крыло правительства Исламской Республики. Кроме того, несколько дней назад она отреагировала на сообщения о запрете на выезд за границу для некоторых представителей профессий и заявила: «Останусь в Иране, перестану работать, буду поддерживать семьи погибших, буду бороться за свой дом и заплачу любую цену, чтобы отстоять свои права».

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Иранки по всей стране публично снимают хиджабы в знак протеста. Демонстрации начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.

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Елизавета Наумова
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