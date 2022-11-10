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12:33, 10 ноября 2022Экономика

В Индии не захотели снижать зависимость от российской нефти

Tribune: Индия не намерена снижать зависимость от российских нефти и удобрений

Фото: Shutterstock

Экономическое сотрудничество России и Индии, особенно в энергетическом секторе, будет расширяться, на это нацелены обе страны. Материал с таким содержанием вышел в редакционной статье старейшей индийской газеты Tribune.

На фоне визита в Москву главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара издание отмечает, что США хотят сотрудничать с Нью-Дели в вопросе снижения зависимости от России. Однако, утверждает автор материала, Индия не намерена идти по этому пути. Напротив, страна хотела бы увеличить поставки как углеводородов, так и удобрений.

При этом издание порекомендовало руководству США не диктовать стране, как ей действовать в отношениях с Россией, а развивать взаимовыгодное партнерство. В сотрудничестве с Москвой, заключает автор статьи, Индия защищает свои интересы и не хотела бы следовать линии Запада, особенно во время продолжающегося энергетического кризиса.

Ранее издание The Economic Times сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия не захотели платить за российскую нефть в нацвалюте, поскольку опасаются санкций со стороны США и дисбаланса в торговле в пользу импорта из России.

До этого Reuters сообщал, что крупные индийские банки отказываются использовать механизм торговли с Россией в рупиях (вместо доллара и евро). С одной стороны, они не хотят попасть под санкции, с другой, сомневаются в ликвидности рубля, что влияет на возможность обмена его на рупии.

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Платон Щукин
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