Индийские компании не захотели платить за российскую нефть в нацвалюте

Индия решила не спешить с переходом на расчеты в нацвалютах с Россией из-за угрозы санкций

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия не захотели платить за российскую нефть в нацвалюте из-за угрозы санкций со стороны США и дисбаланса в торговле в пользу импорта из России. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на официальных лиц.

Индийские компании продолжают платить в долларах за импорт российской нефти «по обычным банковским каналам». «Альтернативный вариант, разработанный Резервным банком Индии (RBI, Центробанк), предусматривающий переход торговли на рупии, пока не набрал обороты», — заявили источники.

Индийский импорт из России серьезно превышает экспорт. У поставщиков остается без использования слишком много рупий. Рост поставок российской нефти лишь увеличил этот дисбаланс в торговле.

В октябре Reuters сообщал, что крупные индийские банки, включенные в международную финансовую систему, не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях (вместо доллара и евро), так как боятся санкций. Кроме того, есть сложности при установлении курса обмена валют, поскольку рупия более ликвидна, чем российский рубль.

Между тем российский Минфин рассчитывает на приток рупий в страну. Летом ЦБ заявил, что ведомство собирается предусмотреть пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается «главной кубышкой» страны, валютами дружественных стран, в том числе и индийской.