Греф назвал условия снижения ставок по ипотеке в России

Греф: при отсутствии роста инфляции в России продолжится снижение ставок по ипотеке

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести» назвал условия, которые, по его мнению, необходимы для снижения ставок по ипотеке в России. Он считает, что это возможно в случае отсутствия роста инфляции.

Глава Сбербанка отметил, что в настоящее время наблюдается стабилизация цен на недвижимость на региональных рынках. Он уточнил, что в средним ставки находятся на уровне 10 процентов, с государственной поддержкой — 6,4 процента, а семьи с детьми могут рассчитывать на ставку 4,5 процента.

«Если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться. И, конечно, все будет зависеть от того, как в целом макроэкономика отреагирует на ухудшение уже ситуации на мировых рынках, что будет с экономическим ростом в США, — пока перспективы не очень хорошие», — заявил Греф.

Он добавил, что также необходимо обращать внимание на экономический рост в Китае и продолжительность стагнации в европейских странах.

Ранее стало известно, что с января по октябрь 2022 года в России выдали почти 140 тысяч кредитов по программе семейной ипотеки — показатель оказался больше, чем за весь 2021 год.