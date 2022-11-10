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11:16, 10 ноября 2022Среда обитания

В России стали чаще выдавать один вид ипотеки

«Дом.РФ»: в России оформили около 140 тысяч кредитов по программе семейной ипотеки

Фото: Jarek Ceborski / Unsplash

С января по октябрь 2022 года в России выдали почти 140 тысяч кредитов по программе семейной ипотеки — показатель оказался больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные института развития «Дом.РФ».

В 2021 году по этому виду ипотеки выдали 132,9 тысячи кредитов. Сумма займов за весь период реализации программы оказалась больше 1,5 триллиона рублей. С начала 2022 года льготную ипотеку на новостройки оформили более 205 тысяч семей почти на 870 миллиардов рублей.

В институте развития отметили, что льготные программы помогают россиянам эффективно решать жилищный вопрос, а застройщикам — развивать новые проекты. С начала года в стране возвели 33,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что за первые восемь месяцев 2022 года больше всего кредитов по льготной программе семейной ипотеки выдали в Москве. Жители столицы в рамках этого типа ипотеки заключили 14 тысяч сделок.

Нина Ташевская
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