В Исландии спецназ задержал украинского беженца с арбалетом

Donegallive: в Исландии спецназ задержал украинского беженца за хранение арбалета и кражу

Беженец с Украины предстал перед судом в Ирландии после инциндента и задержания спецназом в отеле. Об этом пишет портал Donegallive.

65-летний Александр Погожий был арестован в городе Глентис. Там мужчина проживал по правительственной программе размещения беженцев. По информации издания, Погожину вменили владение незарегистрированным арбалетом. Помимо этого, ему предъявлено обвинение в краже синего велосипеда.

Как отмечает Donegallive, на заседание мужчина пришел в шлепанцах и спортивном костюме. Также у него было несколько ран на голове, заклеянных пластырем. Ход судебного заседания переводился украинцу на русский язык.

Обвинение не стало возражать против освобождения Погожего под залог в одну тысячу евро, однако рассмотрение дела в окружном суде было отложено до января 2023 года до получения указаний от генерального прокурора страны.

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