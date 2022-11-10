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07:02, 10 ноября 2022Мир

В Исландии спецназ задержал украинского беженца с арбалетом

Donegallive: в Исландии спецназ задержал украинского беженца за хранение арбалета и кражу
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Беженец с Украины предстал перед судом в Ирландии после инциндента и задержания спецназом в отеле. Об этом пишет портал Donegallive.

65-летний Александр Погожий был арестован в городе Глентис. Там мужчина проживал по правительственной программе размещения беженцев. По информации издания, Погожину вменили владение незарегистрированным арбалетом. Помимо этого, ему предъявлено обвинение в краже синего велосипеда.

Как отмечает Donegallive, на заседание мужчина пришел в шлепанцах и спортивном костюме. Также у него было несколько ран на голове, заклеянных пластырем. Ход судебного заседания переводился украинцу на русский язык.

Обвинение не стало возражать против освобождения Погожего под залог в одну тысячу евро, однако рассмотрение дела в окружном суде было отложено до января 2023 года до получения указаний от генерального прокурора страны.

17 октября, по запросу США, был задержан сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

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Юлия Мискевич
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