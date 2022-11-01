Адвокат обжаловал заочный арест сына красноярского губернатора Усса

Защита сына губернатора Красноярского края Усса обжаловала его заочный арест по делу

Защита подала жалобу на решение суда о заочном аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса, объявленного Россией в международный розыск по уголовному делу о легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Апелляционную жалобу защиты фигуранта рассмотрит Мосгорсуд, однако дата слушаний пока не назначена.

28 октября стало известно, что МВД России объявило в федеральный розыск Артема Усса по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его.

Усс был задержан в Италии по запросу США 17 октября. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

Артем Усс заявил итальянскому судье об отказе от экстрадиции в США.