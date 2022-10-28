МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
МВД объявило в федеральный розыск Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Мужчина был задержан в Италии по запросу США 17 октября. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.
Кроме того, Мещанский суд Москвы заочно арестовал Усса. Ему может грозить до семи лет лишения свободы со штрафов до одного миллиона рублей по пункта «а,б» части 2 статьи 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ.
Отец фигуранта Александр Усс заявил, что речь идет о поставках нефтепродуктов, но он считает задержание сына политически мотивированным, уточняет «Интерфакс».