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12:15, 28 октября 2022Силовые структуры

МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег

Задержанного в Италии по запросу США Усса объявили в розыск и заочно арестовали в России
Александр Усс

Александр Усс . Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

МВД объявило в федеральный розыск Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мужчина был задержан в Италии по запросу США 17 октября. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

Кроме того, Мещанский суд Москвы заочно арестовал Усса. Ему может грозить до семи лет лишения свободы со штрафов до одного миллиона рублей по пункта «а,б» части 2 статьи 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ.

Отец фигуранта Александр Усс заявил, что речь идет о поставках нефтепродуктов, но он считает задержание сына политически мотивированным, уточняет «Интерфакс».

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Екатерина Власова
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