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16:00, 21 октября 2022Мир

Задержанный сын красноярского губернатора отказался от экстрадиции в США

Адвокат задержанного россиянина Артема Усса сообщил, что он отказался от экстрадиции в США
Александр Усс

Александр Усс. Фото: Артем Ленц / Коммерсантъ

Задержанный в Италии по запросу США сын красноярского губернатора Артем Усс заявил судье об отказе от экстрадиции в США. Дальнейшее решение будет зависеть от судей. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Милана Виничо Нардо.

«Сегодняшнее заседание было посвящено именно идентификации личности. Затем его спросили, желает ли он быть экстрадирован. Мой клиент отказался», — заявил адвокат россиянина. Он добавил, что далее сторона защиты намерена направить ходатайство об освобождении от стражи в пользу домашнего ареста.

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса арестовали в Италии по запросу США. Другой обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Им, а также двум нефтетрейдерам Соединенные Штаты вменяют обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.

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Виктория Кондратьева
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