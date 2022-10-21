Раскрыты обвинения США в отношении сына губернатора Красноярского края

США подозревают сына губернатора Красноярского края Усса в контрабанде венесуэльской нефти

США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти компании PDVSA для потребителей в России и Китае. Детали обвинительного заключения раскрывает РИА Новости.

«Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей», — цитирует документ агентство.

Речь идет о некой российской алюминиевой компании и китайском конгломерате, занимающемся нефтепереработкой. В обвинительном заключении говорится, что Орехов и Усс неоднократно приобретали нефть у венесуэльской PDVSA, а их сообщники использовали для совершения сделок подставные фирмы, чтобы скрыть их от США.

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема Усса арестовали в Италии по запросу США, он ожидает экстрадиции. Другой обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Им, а также двум нефтетрейдерам, Соединенные Штаты вменяют обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

