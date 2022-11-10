Италия прекратит поставки оружия Киеву
Рим прекратит поставки вооружения Киеву, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит Il Messaggero.
«Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева — прим. «Ленты.ру»), мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не исключаю, что в будущем может быть новое распоряжение и что будет обсуждение внутри НАТО и Европейского союза (ЕС) о дальнейшей военной помощи Украине», — сказал он.
По его словам, сейчас Италия завершает поставки оружия Киеву, обещанные предыдущим правительством. При этом глава ведомства отметил, что в объединениях обсуждалась экономическая поддержка Украины, в частности, выделение средств на восстановление объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что Венгрия выступила против предоставления Украине льготных кредитов от ЕС. Глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт хотел бы самостоятельно передать свою часть финансовой помощи.