Италия прекратит поставки оружия Киеву

Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Рим прекращает поставки оружия Киеву

Рим прекратит поставки вооружения Киеву, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит Il Messaggero.

«Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева — прим. «Ленты.ру»), мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не исключаю, что в будущем может быть новое распоряжение и что будет обсуждение внутри НАТО и Европейского союза (ЕС) о дальнейшей военной помощи Украине», — сказал он.

По его словам, сейчас Италия завершает поставки оружия Киеву, обещанные предыдущим правительством. При этом глава ведомства отметил, что в объединениях обсуждалась экономическая поддержка Украины, в частности, выделение средств на восстановление объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Венгрия выступила против предоставления Украине льготных кредитов от ЕС. Глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт хотел бы самостоятельно передать свою часть финансовой помощи.