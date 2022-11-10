Гергей Гуйяш: Венгрия выступила против предоставления Украине льготных кредитов стран ЕС

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против предоставления Украине льготных кредитов стран Европейского союза (ЕС). Пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

Политик уточнил, что Венгрия хотела бы самостоятельно передать соседней стране «свою часть» финансовой поддержки.

«Венгрия выступала против предоставления совместных кредитов в 2020 году и по-прежнему считает это плохой идеей», — подчеркнул Гуйяш. Он напомнил, что предложение Еврокомиссии не реализуется без согласия всех стран Евросоюза.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила отправить Украине очередную макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. «Это финансирование регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе и укрепить институты», — написала она в социальных сетях. В заявлении ЕК отмечается, что помощь Киеву предоставят «в виде кредитов на очень льготных условиях».