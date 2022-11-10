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15:39, 10 ноября 2022Культура

Джейсон Момоа забрал домой свинью со съемок фильма

Джейсон Момоа забрал домой свинью, с которой встретился на съемках фильма «Страна сна»

Фото: Lauren McConachie / Unsplash

Американский актер Джейсон Момоа забрал домой свинью, с которой встретился на съемках фильма «Страна сна». Об этом сообщает Page Six с ссылкой на социальные сети звезды «Аквамена».

Артист разместил видеоролик, в котором рассказал, что сейчас раздумывается, как назвать питомца: Лау-Лау или Манапуа. Уточняется, что так называются два блюда с добавлением свинины, которые популярны на родине актера — Гавайях.

«Вот почему я не могу работать с животными. Я хочу забрать их домой», — рассказал Момоа. Он добавил, что собирается покрасить свинье ногти в розовый цвет.

Ранее Джейсон Момоа и американская актриса Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений.

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Анастасия Астахова
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