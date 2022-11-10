В Израиле предрекли изменение миропорядка из-за конфликта на Украине

Газета The Jerusalem Post предрекла изменение миропорядка из-за конфликта на Украине

Обостряющаяся борьба за сферы влияния из-за конфликта на Украине в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и изменению существующего мирового порядка. Такое мнение выразил аналитик израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби.

«Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией», — заявил Аль-Кетби.

Аналитик также предрек раскол в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине. «Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этом исторически значимом периоде», — написал он.

Аль-Кетби также отметил, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта. «Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги», — заключил автор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).