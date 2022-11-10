Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:56, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

В Израиле предрекли изменение миропорядка из-за конфликта на Украине

Газета The Jerusalem Post предрекла изменение миропорядка из-за конфликта на Украине

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Обостряющаяся борьба за сферы влияния из-за конфликта на Украине в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и изменению существующего мирового порядка. Такое мнение выразил аналитик израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби.

«Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией», — заявил Аль-Кетби.

Аналитик также предрек раскол в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине. «Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этом исторически значимом периоде», — написал он.

Аль-Кетби также отметил, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта. «Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги», — заключил автор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Кремль сообщил о регулярных встречах Путина и Шойгу
Делегация депутатов Верховной Рады посетит США
Швеция не нашла ответственного за взрывы на «Северных потоках»
Россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу»
Третьяк оценил уровень международных турниров без россиян
Джиган расстроился из-за своего живота на видео жены
Россиянка обвинила бармена в изнасиловании в туалете заведения
В Европе на 100 процентов заполнили одно из крупнейших хранилищ газа
В Китае пожаловались на проблемы от «внутреннего хаоса» в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.