Кудрин дал оценку спада экономики

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что спад ВВП в 2022 году составит 2,9-3,3 процента

Спад российской экономики по итогам года может составить 2,9-3,3 процента, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Соответствующую оценку он дал в интервью RT.

«Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7 процентов. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3 процента», — пояснил Кудрин.

По его словам, нужно понимать, что частью нагрузка по снижению ВВП придется на следующий год — по прогнозам Минэкономразвития, дополнительно экономика сократится на 0,8 процента. «Это реалистичная оценка. Однако могут быть и более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители», — подчеркнул Кудрин.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, 10 ноября заявила, что считает неблагодарным занятием оценивание пределов падения российской экономики и сроков ее выхода на траекторию роста. Глава регулятора подчеркнула, что ситуация в мире в последнее время обостряется. По ее словам, ответом на любое ухудшение должны стать внутренние перемены, ускорение структурной трансформации.