На месте H&M в «Афимолле» откроется магазин с люксовыми брендами

Владелец «Слепой курицы» откроет магазин с люксовыми брендами на месте H&M в «Афимолле»

Владелец сети салонов оптики «Слепая курица» откроет магазин с люксовыми брендами на месте H&M в торговом центре «Афимолл». Об этом сообщает РБК.

Данную информацию подтвердили представитель «Афимолла» и владелец сети салонов Михаил Молчанов. По словам предпринимателя, универмаг откроется 1 июня 2023 года и для покупателей будут доступны товары таких премиальных марок, как Guсci, Valentino, Saint Laurent, Balenciaga, Jil Sander, Woolford, Paris Texas и другие.

«Мы уже сделали закупку всех первых линий и основных коллекций на весенне-летний сезон и вскоре начнем подготовку к сезону осень-зима 2023/24 года», — рассказал Молчанов, отметив, что часть поставок будут завезены в Россию напрямую от брендов, а вещи от Gucci и Valentino — через параллельный импорт.

В то же время бизнесмен не раскрыл объем вложений в открытие магазина и не уточнил, привлекались ли для этого заемные средства или инвестиции сторонних структур.

18 июля H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.