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08:37, 10 ноября 2022Россия

В ЛНР вернулась группа освобожденных пленных

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена российских военных

Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника

Из украинского плена в Луганскую народную республику (ЛНР) вернулась группа российских военнослужащих, рассказал в своем Telegram-канале врио главы нового российского региона Леонид Пасечник.

«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства. Герои Луганщины истощены, но не сломлены!», — написал он.

По словам Пасечника, сейчас военные проходят медицинское обследование, а затем направятся на реабилитацию.

Ранее появилось видео, которое запечатлело танкистов 100-й гвардейской бригады Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР), атаковавших опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Василий Мека
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