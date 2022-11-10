В ЛНР вернулась группа освобожденных пленных

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена российских военных

Из украинского плена в Луганскую народную республику (ЛНР) вернулась группа российских военнослужащих, рассказал в своем Telegram-канале врио главы нового российского региона Леонид Пасечник.

«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства. Герои Луганщины истощены, но не сломлены!», — написал он.

По словам Пасечника, сейчас военные проходят медицинское обследование, а затем направятся на реабилитацию.

Ранее появилось видео, которое запечатлело танкистов 100-й гвардейской бригады Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР), атаковавших опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).