Танкисты ДНР расстреляли в упор опорный пункт ВСУ и попали на видео

Танкисты НМ ДНР атаковали опорный пункт ВСУ под Невельским, расстреляв укрепления в упор

Танкисты 100-й гвардейской бригады Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) атаковали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляв в упор их укрепления, и попали на видео. Кадры, предоставленные пресс-службой Управления НМ ДНР, публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Танкисты под прикрытием боевой пехотной машины (БМП) в районе населенного пункта Невельское, ведя огонь практически в упор, нанесли серьезный ущерб противнику и выполнили поставленную задачу без потерь. Военнослужащий НМ ДНР с позывным «Рамзес» рассказал, что задача была выполнена на «отлично».

Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов работающих двойками штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экипажам штурмовиков удалось поразить скрытые позиции противника и бронированную технику. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились с малых высот.