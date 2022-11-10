Включение Макаревича в список иноагентов признали законным

Суд признал законным включение Андрея Макаревича в список иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным включение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) в список физлиц-иноагентов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Защитник музыканта адвокат Александр Передрук просил признать решение Министерства юстиции незаконным, а также убрать имя музыканта из перечня. Представитель Минюста, в свою очередь, заявил, что Макаревич действовал в интересах Украины, давал интервью СМИ-иноагентам и дискредитировал деятельность госорганов и главы государства.

11 октября сообщалось, что Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.

О включении Макаревича министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября. Помимо музыканта, в него были добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.