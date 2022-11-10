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18:08, 10 ноября 2022Силовые структуры

Устроившего стрельбу в московском МФЦ россиянина отправят на лечение

Устроившего стрельбу в московском МФЦ полковника отправят на принудительное лечение

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование в отношении 46-летнего полковника в отставке Сергея Глазова, открывшего стрельбу в московском МФЦ — мужчину признали невменяемым. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

В ходе расследования уголовного дела эксперты-психиатры пришли к заключению, что Глазов имеет психическое расстройство. Из-за него во время совершения преступления полковник в отставке не осознавал тяжести своего поступка и не мог контролировать свои действия. Следствие выступило с ходатайством о направлении обвиняемого на принудительное лечение.

7 декабря 2021 года Глазов устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Из травматического пистолета, переделанного в боевой, он убил двух человек, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

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Илона Палей
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