Устроившего стрельбу в московском МФЦ россиянина отправят на лечение

Устроившего стрельбу в московском МФЦ полковника отправят на принудительное лечение

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование в отношении 46-летнего полковника в отставке Сергея Глазова, открывшего стрельбу в московском МФЦ — мужчину признали невменяемым. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

В ходе расследования уголовного дела эксперты-психиатры пришли к заключению, что Глазов имеет психическое расстройство. Из-за него во время совершения преступления полковник в отставке не осознавал тяжести своего поступка и не мог контролировать свои действия. Следствие выступило с ходатайством о направлении обвиняемого на принудительное лечение.

7 декабря 2021 года Глазов устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Из травматического пистолета, переделанного в боевой, он убил двух человек, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.