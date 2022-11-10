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01:19, 10 ноября 2022Бывший СССР

Способность Молдавской ГРЭС работать без российского газа оценили

Вадим Красносельский: Молдавская ГРЭС проработает без газа не больше 2 месяцев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Молдавская государственная районная электростанция (ГРЭС), расположенная в Приднестровье, в случае прекращения поставок газа сможет проработать не больше двух месяцев на запасах угля из Донбасса. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Его цитирует ТАСС.

«Эта станция может работать только на донецком угле. И тот уголь, который там есть на два с половиной месяца, он был завезен до 2014 года. Его и физически нельзя сейчас поставить никак», — пояснил Красносельский.

По его данным, объем запасов угля достигает примерно 75 тысяч тонн.

В конце октября в Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа. Красносельский поручил перераспределить объемы поставок газа между предприятиями и жителями. В частности, Молдавская ГРЭС будет получать меньше газа и сократит выработку электричества на экспорт.

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Марина Совина
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